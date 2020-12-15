Ruhani'den Suriye'ye destek mesajı: Yanınızdayız

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'daki görevine başlayan Suriye Büyükelçisi Şefik Deyyub'u kabul etti.

Suriye Büyükelçisi'ni kabulünde Ruhani, "İran, Suriye'de istikrar ve barışın tam anlamıyla tesis edilmesi için Astana süreci çerçevesinde diplomatik çalışmalarını sürdürecektir." dedi.

Tarih boyunca iki ülkenin stratejik, dostane ve yakın ilişkilere sahip olduğunu anlatan Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti, son yıllarda terörle mücadele eden Suriye halkı ve hükümetini desteklemiştir ve nihai zafere kadar bu ülkenin yanında olacaktır. “ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönüşü ve ülkeyi yeniden inşa sürecinde de Suriye'nin yanında duracağını belirtti.

Büyükelçi Deyyub, görüşme sırasında güven mektubunu Cumhurbaşkanı Ruhani'ye sundu.

Deyyub, "Suriye, son kırk yılda İran İslam Cumhuriyeti ile stratejik ilişkilerde elde ettiği tüm değerli kazanımları korumak istiyor." diye konuştu.

Şefik Deyyub, zor günlerde Suriye milleti ve yönetiminin yanında olan İran'a teşekkür etti.