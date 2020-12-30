Irak: İran'dan gaz ithalatı yeniden başlıyor

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, İran'dan doğalgaz ithalatının yeniden başlatılması için Tahran ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Ahmed Musa, "İran Enerji Bakanı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi ve son günlerde teknik sorunlar nedeniyle azalan doğalgaz ihracatına derhal devam etme sözünü verdi." dedi.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, dün Iraklı yetkililerle görüşmek üzere üst düzey bir ekonomik heyetin eşliğinde Bağdat’a gitmişti.

İranlı Bakan, Bağdat'ta Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galib ile bir araya gelmişti.

Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galib, ikili ilişkiler, mali iş birliği, Irak'ın İran'a olan doğal gaz borcu ve bunun ödeme mekanizmasını görüşmüştü.