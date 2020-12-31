Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Şehit General Süleymani ebedi kahramanımızdır

İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında uğradığı suikast sonucu şehit düşen General Kasım Süleymani hakkında konuştu.

Ruhani, Şehit General Süleymani'nin Irak'taki faaliyetlerine ilişkin, "Bir zamanlar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) düşüyordu ve bugün orada slogan atanlar kaçmıştı. Bu durumda General Süleymani sahaya giderek krizi yönetti. Şehit Süleymani bir keresinde bana Irak krizi sırasında bazı Iraklı yetkililerin bile Bağdat'taki Yeşil Bölge'den kaçtığını söylemişti." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "General Süleymani'nin şehit edilmesi İran İslam Cumhuriyeti, bölge halkları, bölgedeki ülkelerin bağımsızlığı ve ABD’nin komplolarına karşı duranlardan intikam almak anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Amerikalılara seslenen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Siz komutanımızın elini kestiniz. Biz de sizi bölgeden atarak bacağınızı keseceğiz. O güne kadar direnişimizi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

İran halkı Şehit Süleymani davasından vazgeçmeyecek

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Şehit Süleymani suikastı davasına ilişkin hukuki ve adli takip toplantısında yaptığı konuşmada “Korgeneral Süleymani şehadetinin acısı ve halkın bu cinayetin faillerini cezalandırılma talebi asla gündemden düşmeyen bir meseledir” dedi.

Şehit Süleymani’yi 'terörizmle mücadele sembolü' ve 'bölge için bir güvenlik figürü' olarak nitelendiren Reisi, “Bu cinayette dahli olanlar için ceza istemi sadece o şehidin ailesi ya da İran milletinin yasal davası değil, aynı zamanda İslam ümmeti ve dünyadaki özgürlük sever insanların ABD’nin devlet terörizmine karşı iddianamesidir” ifadesini kullandı.

Konuyu takip etmek ve cinayet faillerini cezalandırmak için yeterli kadar kanıt mevcut olduğunu belirten Reisi, “Yargı Erki, ABD’den alınacak sert intikamın bir parçası olarak bu davayı ciddi bir şekilde takip edecektir. Bu dava gündemden düşmeyecek ve İran halkı Şehit Süleymani davasından vazgeçmeyecek" açıklamasında bulundu.

İran'da 978 bin 714 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 149 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 272 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 95'e vaka sayısının da 1 milyon 218 bin 753'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 87'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 978 bin 714'e ulaştığı bilgisini verdi.