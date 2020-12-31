Avrupa kendi güvenliğini Şehit Süleymani'ye borçlu

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin birinci şehadet yıldönümü münasebetiyle yaptığı bir açıklamada, “Şehit Süleymani meraklılarının arzusuna rağmen Koronayla Ulusal Mücadele Kuruluyla yapılan koordinasyona göre şehidin yıldönümü merasimlerinin çoğu sanal olarak gerçekleşecek” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Batılı yetkililerle yaptığım görüşmelerde General Süleymani'ye madalya vermeleri gerektiğini söyledim. Çünkü Şehit Süleymani’nin cesareti olmasaydı Avrupa kentileri, hatta ABD bile IŞİD tarafından hedef alınırdı” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Şehit Süleymani suikastının faillerinin adli olarak takip edilmesi hakkında, “Bu suikastın failleri hakkında ciddi ve pişmanlık uyandıran bir iddianame çıkarılması için tüm belgeler doğru ve tüm detaylarıyla sağlandı ve iddianame yakında yayınlanacak” ifadelerinde bulundu.