Şehit Süleymani suikastının faillerine huzur olmayacaktır

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü nedeniyle Tahran Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene üst düzey devlet yetkilileri, ordu komutanları ve şehit aileleri katıldı.

Törene katılan İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Şehit General Kasım Süleymani hakkında konuştu.

Şehit General Süleymani'nin bölgedeki faaliyetlerini takdir eden Reisi, "Düşman, bölgede terör örgütü IŞİD’i kurup dünyaya bozuk bir İslam'ı tanıtmak istedi, ancak bunu başaramadı. Şehit Süleymani ve yoldaşlarının kanı bölgede bir uyanış yaratmıştır ve bu asla yok olmayacaktır" dedi.

Reisi, "Düşmanlar, bölgede ve dünyada terörle mücadele kahramanına karşı terör saldırısı düzenleyerek direniş hareketini zayıflatmak istediler ama bugün bölge halkları arasında her zamankinden daha fazla direniş inancı vardır." ifadelerini kullandı.

“Düşman bundan sonra hayatın kendisi için çok zor olacağını bilmeli.” diyen Reisi, ABD Başkanı’nın adaletin uygulanmasından muaf tutulmayacağını söyledi.

İran Yargı Erki Başkanı, "Düşman, cinayet sorumlusu ABD Başkanı gibi birinin güvende olacağını düşünmemelidir. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Bu cinayetin faillerine dünyanın hiçbir yerinde huzur olmayacaktır." şeklinde konuştu.