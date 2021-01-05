Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Donald Trump’ın cezalandırılması lazım

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Lübnan merkezli El Manar TV kanalına verdiği özel röportajda, Şehit General Kasım Süleymani hakkında konuştu.

Kasım Süleymani’e suikastı "cinayet" olarak nitelendiren Reisi, “Trump bu suçu işlemiş ve medyada da açık açık suikast talimatı verdiğini söylemiştir. Amerika’da gerek başkan olsun ya da olmasın, işlediği suçtan ötürü Donald Trump’ın cezalandırılması lazım. Ona yarıdm eden tüm işbirlikçiler tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran'da bu meseleyi takip etmek amacıyla özel bir komite kuruldu, ancak suikast Irak’ta gerçekleştiği için Iraklı yetkililerle görüştük ve davayı birlikte yürütme doğrultusunda iki ülkenin siyasi ve adli yetkilileri devamlı tamas halindedir. Şehit Kasım Süleymani’iye yönelik suikastta dahili olanların cezalandırılana kadar sürecin peşini bırakmayacağız.”

Zarif'in Moskova, Bakü ve Erivan ziyareti gündemde

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

General Kasım Süleymani’yi şehadetinin birinci yılında rahmetle yad eden Hatipzade, "Koronavirüs meselesi bu değerli şehit için ülkede geniş kapsamlı bir törenin düzenlenmesini engelledi, ancak Irak ve Suriye'de direniş şehitlerine yaraşır anma törenleri yapıldı." dedi.

Hatipzade, Kasım Süleymani davasına dair, “Başka bir ülkenin başkanı küstahça suikastı itiraf etmiştir. Bu konu İran tarafından takip edilmektedir. Irak da bu davayı takip etmelidir." açıklamasında bulundu.

İranlı Sözcü, Dışişleri Bakanı Zarif’in Moskova, Bakü ve Erivan'a ziyarette bulunun bulunmayacağına ilişkin, ziyaret programının gündemde olduğunu aktardı.

Şehit General Süleymani bölgede barışın peşindeydi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümü münasebetiyle İran televizyonuna verdiği bir demeçte, “Her zaman barış ve müzakere alanında çalışmış bir kişi olarak, gerçekten General Süleymani'yi sadece teröristlerle mücadelenin değil, aynı zamanda barışın sağlanması yönünde çalışan bir kahraman olarak görüyorum.” dedi.

Cevad Zarif, ister Afganistan’da ister Suriye’de olsun çatışmaların son bulmasının, Şehit General Süleymani için önemli olduğunu belirterek, "Şehit General Süleymani İran’ın bölgesel gelişmeler için sunduğu her türlü barış planının tasarımcısı ve destekleyicisiydi." ifadesini kullandı.

İran'da yüzde 20 uranyum zenginleştirme süreci başladı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Fordo Nükleer Tesisi'nde yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine başlandığını duyurdu.

Rebii, “Son günlerde Cumhurbaşkanı Ruhani yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum üretimi için talimat verdi ve UAEA’yi bilgilendirmek ve ülkenin koruma önlemi yükümlülüklerine dayalı bir tasarım anketi göndermek gibi önlemlerin ardından gaz enjeksiyon süreci başladı." dedi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 73 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 650'ye vaka sayısının da 1 milyon 249 bin 507'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 901'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 20 bin 737'ye ulaştığı bilgisini verdi.