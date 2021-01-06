İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suudi Arabistan'da düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi'nin kapanış bildirisine tepki göstererek, Tahran'ın kendi nükleer, füze programı ve savunma politikalarına yönelik herhangi bir müdahaleyi kabul etmediğini belirtti.

Parstoday'de yer alan habere göre Hatipzade, İran'a yöneltilen temelsiz ve tekrardan ibaret suçlamaları kınayarak, bunun anlayışsızlık, kincilik ve Suudi rejimin konseye siyasi baskısının sonucu olduğunu vurguladı.

Hatipzade, Suudi rejimin bölgesel politikası ve İran ve diğer bölgelere yönelik yıkıcı yaklaşımlarının komşu ülkelerin servetinin muazzam kısmının heba olması ve bölgenin Batılı firmaların silah deposuna dönüşmesine yol açtığını kaydetti.

İranlı Sözcü ayrıca, bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmesini eleştirdi.

Hatipzade sözlerinin devamında, ABD rejiminin İran halkına karşı ekonomik terörizminin Fars Körfezi'ne kıyısı olan bazı Arap ülkelerince net şekilde desteklenmesini kınayarak, bunun iyi komşuluk politikasına aykırı olduğunu ve İran milletinin hafızasında tarih boyu unutulmayacağını söyledi.

Bildiride yer alan Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçün Tonb adalarına ilişkin Hatipzade, bu adaların İran İslam Cumhuriyeti'nin ayrılmaz ve ebedi parçası oluğunu dile getirdi.

Dışişleri Sözcüsü, Tahran'ın her daim bölge sorunlarının işbirliği ve etkileşime dayalı çözümüne vurgu yaptığını ve ilişkilerin gelişmesi için geliştirilen ve uluslararası kurallara uygun olarak girişimleri desteklediğini vurguladı.