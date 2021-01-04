  1. Siyaset
4 Oca 2021 15:32

İran, Güney Kore'ye ait petrol tankerine el koydu

İran, Güney Kore'ye ait petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları, Fars Körfezi’nde Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayınlanan bildiride, "Deniz Kuvvetleri'nin Zülfikar filosu, Fars Körfezi’nde Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoydu." denildi.

Bu tankerin Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan yola çıktığı kaydedilen bildiride, tanker gemisine petrol kirliliği ve çevreye verdiği zarar gerekçesiyle el konulduğu bildirildi.

Bildiride, petrol tankerinin İran'ın Bender Abbas limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Devrim Muhafızları bildirisinde, "7 bin 200 ton etanol madde taşıyan gemideki Güney Kore, Endonezya, Vietnam ve Myanmar uyruklu mürettebat ise yakalandı." ifadesine yer verildi.

News Code 1891566

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler