İran, Güney Kore'ye ait petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayınlanan bildiride, "Deniz Kuvvetleri'nin Zülfikar filosu, Fars Körfezi’nde Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoydu." denildi.

Bu tankerin Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan yola çıktığı kaydedilen bildiride, tanker gemisine petrol kirliliği ve çevreye verdiği zarar gerekçesiyle el konulduğu bildirildi.

Bildiride, petrol tankerinin İran'ın Bender Abbas limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Devrim Muhafızları bildirisinde, "7 bin 200 ton etanol madde taşıyan gemideki Güney Kore, Endonezya, Vietnam ve Myanmar uyruklu mürettebat ise yakalandı." ifadesine yer verildi.