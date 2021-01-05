Güney Kore heyeti alıkonulan tanker için Tahran'a geliyor

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün Seul'da düzenlediği basın toplantısında, "Dışişleri Ortadoğu ve Afrika Sorumlusu Koh Kyung-sok'un başkanlığında bir heyet mümkün olan en kısa sürede petrol tankeri konusunu görüşmek üzere İran'a gidecek." dedi.

İran’ın Seul Büyükelçisi Said Badamçi Şebisteri, bugün Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Afrika Sorumlusu Koh Kyung-sok ile bir araya geldi.

Tanker meselesinin ele alındığı görüşmede, Güney Koreli yetkili, tanker ile gemi mürettebatının serbest bırakılmasını istedi.

İranlı Büyükelçi, görüşme öncesi basın mensuplarına gözaltına alınan mürettebatın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Hepsinin sağlık durumu iyi. Endişelenmeye gerek yok." demişti.

İran Devrim Muhafızları, Fars Körfezi’nde Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, söz konusu tankerin "denizi kirlettiği" gerekçesiyle durdurulduğunu açıklamıştı.