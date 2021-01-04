İran'dan 'Güney Kore bandıralı tanker' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fars Körfezi’nde alıkonulan Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerine dair açıklamada bulundu.

Hatipzade, "Yerel yetkililerden gelen ilk bilgilere göre, bu tamamen teknik düzeyde ele alınması gereken bir meseledir. Söz konusu tanker gemisi deniz kirliliği gerekçesiyle adli sürecin başlatılması için kıyıya çekilmiştir." dedi.

Said Hatipzade ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti, diğer ülkeler gibi çevre protokolleri ihlallerine özellikle deniz kirliliği konusuna hassasız. Bunun için bu tür meseleleri yasal yollar çerçevesinde değerlendirecektir. Bu istisnai bir durum değil. Daha önce İran'da ve diğer ülkelerin sularında da benzer vakalar yaşanmıştır ve normaldir." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları, Fars Körfezi’nde Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.