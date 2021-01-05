İranlı ve Güney Koreli yetkili Seul'da alıkonulan tankeri görüştü

Yonhap ajansının haberine göre İran’ın Seul Büyükelçisi Said Badamçi Şebisteri, bugün Güney Kore Dışişleri Ortadoğu ve Afrika Sorumlusu Koh Kyung-sok ile bir araya geldi.

Fars Körfezi'nde çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle Devrim Muhafızları tarafından alıkonulan tanker meselesinin ele alındığı görüşmede, Güney Koreli yetkili, tanker ile gemi mürettebatının serbest bırakılmasını istedi.

İranlı Büyükelçi, görüşme öncesi basın mensuplarına gözaltına alınan mürettebatın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Hepsinin sağlık durumu iyi. Endişelenmeye gerek yok." demişti.

İran Devrim Muhafızları, Fars Körfezi’nde Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise olaya dair, "Yerel yetkililerden gelen ilk bilgilere göre, bu tamamen teknik düzeyde ele alınması gereken bir meseledir. Söz konusu tanker gemisi deniz kirliliği gerekçesiyle adli sürecin başlatılması için kıyıya çekilmiştir." ifadesini kullanmıştı.