Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'a geliyor

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun, çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan petrol tankeri konusunu görüşmek üzere bugün Tahran'a geliyor.

Choi Jong-kun, tanker meselesini ele almak için geçtiğimiz Perşembe günü Tahran'a gelen Güney Kore heyetine katılmayı planlıyor.

Choi, Incheon Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tanker mürettebatının güvenliği ve sağlığından emin olduğunu söyledi.

Yonhap'a göre, Choi Tahran ziyareti sırasında, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen İran'ın mali varlıklarının yanı sıra tankerin ve mürettebatının serbest bırakılması hakkında İran Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle görüşecek.

İran Devrim Muhafızları, Fars Körfezi’nde Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, söz konusu tankerin "denizi kirlettiği" gerekçesiyle durdurulduğunu açıklamıştı.