İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Lübnan merkezli El Manar TV kanalına verdiği özel röportajda, Şehit General Kasım Süleymani hakkında konuştu.

Reisi, "Kasım Süleymani tüm bölgede etkili bir figürdü ve düşman, suikast ile ounun yolunu engelleyeceğini ve direniş akışını önleyeceğini düşünüyordu. Düşman, Kasım Süleymani’nin şehadeti ile, milletlerin adalet talebini ve istikbar ile Siyonist Rejim’le mücadeleyi durduracağını düşünüyordu, ancak gerçekte durum böyle değil." dedi.

'Donald Trump’ın cezalandırılması lazım'

Kasım Süleymani’e suikastı "cinayet" olarak nitelendiren Reisi, “Trump bu suçu işlemiş ve medyada da açık açık suikast talimatı verdiğini söylemiştir. Amerika’da gerek başkan olsun ya da olmasın, işlediği suçtan ötürü Donald Trump’ın cezalandırılması lazım. Ona yarıdm eden tüm işbirlikçiler tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran'da bu meseleyi takip etmek amacıyla özel bir komite kuruldu, ancak suikast Irak’ta gerçekleştiği için Iraklı yetkililerle görüştük ve davayı birlikte yürütme doğrultusunda iki ülkenin siyasi ve adli yetkilileri devamlı tamas halindedir. Şehit Kasım Süleymani’iye yönelik suikastta dahili olanların cezalandırılana kadar sürecin peşini bırakmayacağız.”

İran Yargı Erki Başkanı, insan hakları savunucusu olduğunu idda eden uluslararsı kuruluşların da süreci takip etmesi gerektiğini vurgulayark, “Biz de yorulmadan süreci takip edeceğiz ve Şehit Kasım Süleymani'nin kanının istenen sonuca ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.