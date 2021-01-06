İran: Güney Kore'nin tutumu kabul edilemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan petrol tanker hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Daha önce de belirtildiği gibi, Fars Körfezi’nde alıkonulan Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerinin sorunu tamamen tekniktir. İran da bütün ülkeler gibi deniz ortamının korunmasına hassasiyet gösteriyor ve yasalar uyarınca ihlalcilerle ilgilenecektir.” dedi.

Sait Hatipzade, “Güney Kore hükümetinin bu konudaki tutumu kabul edilemezdir. Bu ülkeyi bu teknik meseleye rasyonel ve sorumlu bir şekilde yaklaşmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “Denizcilik Örgütü bu tür konulardan sorumlu bir kurum olarak gemiye ve mürettebatına profesyonel bir şekilde gerekli yardım sağlıyor ve bu konuda gereken bilgileri açıklıyor” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, Güney Kore heyetinin konuyu ele almak için İran’a gelmesine dair yayınlanan haberler hakkında, “Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın İran’a geleceği önceden duyurulmuştu ve yakın zamanda da gelecektir” diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları, 4 Ocak'ta Fars Körfezi’nde çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.