Güney Kore birlikleri Hürmüz Boğazı'ndan çekildi

Yonhap haber ajansına konuşan askeri bir kaynak, Güney Kore’nin iyi niyetini göstermek için askeri birliğini Hürmüz Boğazı'ndan geri çektiğini bildirdi.

Askeri kaynak, bunun Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun ile beraberindeki heyetin Tahran ziyareti öncesi gerçekleştiğini duyurdu.

İran’ın Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurduktan sonra Seul yönetimi, Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı almıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, söz konusu tankerin "denizi kirlettiği" gerekçesiyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Güney Kore heyeti Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile İran’ın Güney Kore tarafından bloke edilen 7 milyar dolarlık fonunu ve çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan petrol tankeri konularını görüşmüştü.