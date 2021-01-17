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17 Oca 2021 10:22

İranlı sözcüden 'Güney Kore bandıralı tanker' açıklaması

İranlı sözcüden 'Güney Kore bandıralı tanker' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Güney Kore’ye ait petrol tankerinin olası serbest bırakılmasına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Güney Kore’ye ait petrol tankerinin olası serbest bırakılmasına ilişkin sorular hakkında, “Yargı erkinin tutumu ve kararları sadece bu kurumun sözcüsü tarafından duyurulmakta ve sorumsuz kişilerin bu konudaki açıklamaları asılsızdır” dedi.

Sait Hatipzade, “Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankeri çevre protokollerini ihlal ettiği için Fars Körfezi’nde adli makamın emriyle alıkonulmuş ve davası yargı aşamasında. Bu nedenle bu konudaki herhangi bir değişiklik adli yetkilinin görüşüne bırakılmıştır” ifadelerinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları, 4 Ocak’ta Fars Körfezi’nde Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankerini alıkoymuştu.

News Code 1891858

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