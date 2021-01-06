İran yapımı "Araş" tipi İHA başarıyla test edildi

İran Ordusu'nun kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait silahsız/silahlı insansız hava araçların (İHA/SİHA) görev aldığı tatbikatta intihar ve anti-radar özelliğine sahip “Areş” tipi İHA başarıyla test edildi.

Tatbikatta ilaveten hafif bombalar atma kabiliyetine sahip dikey uçan İHA'ların performansı da test edildi.

İran Ordusu Operasyon Sorumlusu General Seyyid Mahmud Musevi, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın İHA üretimi konusunda en güçlü ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Dev tatbikatta ordunun kara, hava, deniz kuvvetlerinin farklı tipteki insansız hava araçları gerçek muharebe koşullarında daha önceden belirlenen görevlerini yerine getirecek.” demişti.