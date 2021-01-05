  1. Toplum
5 Oca 2021 14:19

İran’da COVID-19 kaynaklı vefat sayısı 100′ün altına indi

İran’da COVID-19 kaynaklı vefat sayısı 100′ün altına indi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 113 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 748'e vaka sayısının da 1 milyon 255 bin 620'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 829'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 29 bin 28'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1891590

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler