İran’da COVID-19 kaynaklı vefat sayısı 100′ün altına indi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 113 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 748'e vaka sayısının da 1 milyon 255 bin 620'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 829'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 29 bin 28'e ulaştığı bilgisini verdi.