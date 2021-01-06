  1. Toplum
6 Oca 2021 14:20

İran'da Kovid-19 vefat sayıları azalıyor

İran'da Kovid-19 vefat sayıları azalıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin  283 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 830'a vaka sayısının da 1 milyon 261 bin 903'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 780'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 40 bin 521'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1891614

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler