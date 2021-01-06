İran'da Kovid-19 vefat sayıları azalıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 283 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 830'a vaka sayısının da 1 milyon 261 bin 903'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 780'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 40 bin 521'e ulaştığı bilgisini verdi.