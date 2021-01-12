Kazakistan'da petrol üretimi azaldı

Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, Hükümet toplantısında ülkedeki petrol ve gaz üretimi hakkında bilgi verdi.

Bakan Nuralan Nogayev, 2020 yılında ülkedeki petrol üretiminin 90 milyon tondan 85,7 milyon tona düşürüldüğünü açıkladı.

Bakana göre, 2020'de Kazakistan Hükümeti, koronavirüsün yayılması ve dünyadaki petrol ve petrol ürünleri tüketiminin azalması nedeniyle petrol üretiminde kısıtlayıcı önlemler aldı.

Ayrıca, OPEC+ ülkelerinin de petrol üretimini sınırlamak için benzer önlemler aldığını açıkladı.

Nogayev’e göre, ülkede 2020 yılında 68,5 milyon ton petrol ve 10,7 milyar metreküp gaz ihraç edildi.

Toplantıda bakan tarafından 2020 yılında 55,2 milyar metreküp gaz üretildiği açıklandı.

Bakan, ayrıca yurtiçi ticari gaz tüketim hacminin 17,2 milyar metreküpe ulaştığını söyledi.

Ülkede sıvılaştırılmış petrol gazı üretim hacmi 3,2 milyon tonа yükseldi.

TRT Haber