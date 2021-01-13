Zayıflayan dolar petrolü destekledi

Petrol, özel sektör verilerinin ABD ham petrol stoklarında düşüşe işaret etmesiyle birlikte son iki yıldaki en uzun kazanç serisine doğru ilerliyor.

Vadeli kontratlar New York piyasasında art arda yedinci seansta yükselerek varil başına 54 dolara ulaştı.

Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre ham petrol stokları geçen hafta 5,82 milyon varil azaldı. Eğer resmi veriler özel sektör verisini onaylarsa bu arka arkaya yaşanan beşinci haftalık düşüş olacak.

Zayıflayan dolarla beraber dolar cinsinden emtianın fiyatlarının daha cazip hale gelmesi de petrolü destekleyen faktörler arasında yer aldı.

Şubat vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, geçtiğimiz altı günde yüzde 12 kadar yükseldikten sonra Singapur saatiyle 12:15’te varil başına 53,83 dolar civarından işlem görüyor.

Mart vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, salı günü yüzde 1,7 yükseldikten sonra yüzde 1,3 daha yükselerek varil başına 57,32 dolara ulaştı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksiyse salı günü yüzde 0,6 düşüş yaşadıktan sonra yatay seyrediyor.

Kaynak: Bloomberg