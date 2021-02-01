İran, Irak'ın güvenliğini güçlü bir şekilde destekliyor

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ile bir araya geldi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan görüşmede Tahran-Bağdat ilişkilerinin derin ve stratejik olduğunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan, "ABD ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin terörizmi kullanma ve güvensizliği körükleme çabaları Irak ve bölgedeki güvensizliğin nedenlerinden biridir” dedi.

ABD’nin Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik suikastına dikkati çeken Emir Abdullahiyan, “BM bölgenin güvenliğini sağlamak için Şehit General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik suikast konusunda uluslararası sorumluluğunu yerine getirmelidir” ifadesini kullandı.

Düşmanların bir kez daha Irak'ın güvenliğini hedef aldığını belirten Emir Abdullahiyan, aşırılık ve terörizmin nedenleriyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan Beyaz Saray’ın çifte standart politikasını eleştirerek, “ABD terörizmi güçlendirmek ve siyasi-güvenlik oyunundaki çifte standart yaklaşımını terketmelidir” şeklinde konuştu.

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan sözlerine “İran Irak’ın güvenliğini ve istikrarını güçlü bir şekilde destekliyor. Biz Irak’ın güvenliğini İran’ın güvenliği olarak görüyor ve Irak, Suriye ve bölgede terörizmin yeniden ortaya çıkmasını isteyenleri uyarıyoruz” ifadesini ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert de görüşmede, bölgede terörizmin özellikle IŞİD'in ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.