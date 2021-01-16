İran'ın güneyinde korkutan deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.01'de kaydedildi.

Fars Körfezi kıyısında bulunan eyaleti sarsan depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Gece yarısı meydana gelen deprem Keşm Adası ve Kung kentinde de hissedildi.

Hürmüzgan Valisi Feridun Hemmati, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bender Lenge ve Keşm Adası'nda meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonucu kırsal kesimde yaklaşık 80 hane hafif hasar gördü." dedi.

Gerçekleşen depremde can kaybı yaşanmadığını aktaran Hemmati, paniğe kapılan bir kişinin de hafif yaralandığını söyledi.

İran basınına yansıyan haberlere göre Bender Lenge, Keşm Adası ve Hamir bölgesinde 37 köy depremden etkilenmiştir.