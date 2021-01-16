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16 Oca 2021 16:49

Alman Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Alman Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak Pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek.

Türk medyasına göre görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.

Heiko Maas, Ekim 2020'de Türkiye'nin araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından birkaç saat sonra, Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal etmişti.

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu.

News Code 1891851

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