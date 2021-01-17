İran'dan ABD'ye uyarı: Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade dün resmi bir uyarı notu yayınladığını ve bunun İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla ABD'ye sunulduğunu duyurdu.

Hatipzade, “Bu notada, ABD merkezli Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarda İranlı diplomatlara karşı yasa dışı eylemlerini durdurmaması durumunda ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edeceğimiz konusunda uyardık” dedi.

Hatipzade, “ABD hükümeti, uzun süredir uluslararası hukuka aykırı olarak ABD’deki uluslararası örgütlerde İranlı diplomatlara ve ailelerine zulmetmektedir ve bu eylemler, İranlı ve diğer bazı ülkelerin diplomatlarının performansını aksatmıştır” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade sözlerine ek olarak şöyle dedi:

“ABD hükümeti, çeşitli uluslararası kuruluşlara evsahipliği yapması konusundaki taahhüdüne rağmen, hiçbir zaman değerli bir evsahibi olmadı ve Birleşmiş Milletler'in tarihi boyunca, kendisiyle aynı fikirde olmayan ülkelerin diplomatları ve onların aileleri ve çocuklarını rahatsız etmeye çalışmıştır.”