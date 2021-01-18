Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İranlı sözcüden 'Güney Kore bandıralı tanker' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Güney Kore’ye ait petrol tankerinin olası serbest bırakılmasına ilişkin sorular hakkında, “Yargı erkinin tutumu ve kararları sadece bu kurumun sözcüsü tarafından duyurulmakta ve sorumsuz kişilerin bu konudaki açıklamaları asılsızdır” dedi.

Sait Hatipzade, “Güney Kore’ye ait ‘HANKUK CHEMI’ adlı petrol tankeri çevre protokollerini ihlal ettiği için Fars Körfezi’nde adli makamın emriyle alıkonulmuş ve davası yargı aşamasında. Bu nedenle bu konudaki herhangi bir değişiklik adli yetkilinin görüşüne bırakılmıştır” ifadelerinde bulundu.

İran'dan ABD'ye uyarı: Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade dün resmi bir uyarı notu yayınladığını ve bunun İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla ABD'ye sunulduğunu duyurdu.

Hatipzade, “Bu notada, ABD merkezli Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarda İranlı diplomatlara karşı yasa dışı eylemlerini durdurmaması durumunda ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edeceğimiz konusunda uyardık” dedi.

Hatipzade, “ABD hükümeti, uzun süredir uluslararası hukuka aykırı olarak ABD’deki uluslararası örgütlerde İranlı diplomatlara ve ailelerine zulmetmektedir ve bu eylemler, İranlı ve diğer bazı ülkelerin diplomatlarının performansını aksatmıştır” ifadelerinde bulundu.

Zarif: Nükleer anlaşmayı İran korudu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından nükleer anlaşmaya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Zarif’in paylaşımlarında şu ifadelere yer verildi:

“Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmek için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) temsilcilerinin imzası ve iznine bağlı olan üç Avrupa ülkesinin liderleri anlaşmanın korunması doğrultusunda hiçbir şey yapmamıştır.”

“Emmanuel Macron'un ölü doğmuş planını ya da İngiltere'nin mahkeme kararında belirtilen borcu ödemeyi reddettiğini hatırlıyor musunuz? Nükleer anlaşma üç Avrupa ülkesinin çabası nedeniyle değil İran için hala ayakta. “Sayın meslektaşım (Fransa Dışişleri Bakanı), size kabinede kariyerinize Suudi savaş suçlularına silah satarak başladınız. İran hakkında boş iddiaları ileri sürmeyi bırakın”.

“Gerçeğin hatırlatıcısı; Bölgemizi istikrarsızlaştıran ‘sizsiniz’. Eleştirmenlerini paramparça eden ve Yemen’deki çocukları sizin silahlarla katleden suçluları korumayı bırakın”.

İran'da 1 milyon 119 bin 137 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 86 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 16 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 803'a vaka sayısının da 1 milyon 330 bin 411'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 374'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 119 bin 137'ye ulaştığı bilgisini verdi.