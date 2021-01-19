İran halıları Çin'de tanıtıldı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin en önemli liman kenti olan Şanghay'da gerçekleşen bir sergile İran halıları ziyaretçilere tanıtıldı. Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda "Sergide gösteriye çıkarılan İran halıları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü" diye yazdı .

İran halılarının özelliği

Halı diyince aklımıza ilk gelen bölgelerden biri İran'dır. Acem halısı olarak da bililen İran halıları, dünyada kabul gören en kıymetli halılardan bir olmaktadır. Aslında İran’da geçmişi çok eski zamanlara dayanan bir halı dokuma kültürü vardır. İran halıları ağırlıklı olarak Kaşan, Tebriz, İsfahan ve Heriz yörelerinde dokunmaktadır. İran'da halılar genelde erkekler tarafından dokunmaktadır, ama Tebriz ve Heris kentinde daha çok kadınlar bu işi yapmaktadır.