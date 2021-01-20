Azerbaycan'da “Kanlı Ocak” katliamının kurbanları anılıyor

Azerbaycan basınına göre 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayrımı yapmaksızın yaptığı katliamın kurbanları anılıyor.

Azerbaycan'da 20 Ocak faciası olarak bilinen olay 19 Ocak’ı 20 Ocak’ a bağlayan gece Sovyet Ordusu'nun Azerbaycan SSC'nin başkenti Bakü'ye girmesiyle gerçekleştirilmiştir.

O geceki olaylarda Bakü'de 130 sivil öldü. Sovyet ordusu katliamını Neftçala ve Lenkeran gibi diğer illerde de sürdürdü ve yaklaşık 150 Azerbaycanlı sivil 20 Ocak katliamının kurbanı oldu. Olaylarda 750 kişi yaralandı, yaklaşık 400 kişi Sovyet ordusu tarafından gözaltına alındı.