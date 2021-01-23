ABD istihbaratına 'Kaşıkçı' talebi: Gizlilik kararı kaldırılsın

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, ülkenin yeni Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'e resmi talepte bulundu.

Kaşıkçı cinayetini "insan haklarına bir saldırı" olarak niteleyen Schiff, raporun üzerindeki gizliliğin kaldırılmasını, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün 2020 Şubat ayında Kongre’ye gönderdiği gizli rapor ekinin paylaşılmasını istedi.

"Başkan Biden da gerçeklerin bilinmesini istiyor"

Schiff, "Başkan Joe Biden, Cemal Kaşıkçı'nın yakınlarının gerçeği bilmeyi hak ettiklerini açık şekilde söyledi. Ben de buna katılıyorum" dedi.

Schiff, yazılı talebinde Birleşmiş Milletler Raportörü Agnes Callamard’ın 2019 yılında hazırladığı rapora işaret etti.

Callamard'ın planlı cinayetin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın üst düzey yetkililerin onayıyla işlendiği sonucuna vardığını hatırlattı.

Haines "raporun gizliliğini kaldırma sözü" vermişti

Haines, 19 Ocak'ta Senatoda katıldığı onay oturumunda, görevinin onaylanması durumunda Kaşıkçı cinayetine ilişkin söz konusu raporu kamuoyuna açacağına dair söz vermişti.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoluğu'nda cinayete kurban gitmişti.

ABD istihbaratı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetin arkasında olduğuna dair raporlar yayımlamış ancak Suudi Arabistan yönetimi, bu suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: TRT Haber