Biden ile Johnson telefonda İran'ı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Boris Johnson, Biden'ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederken, iki ülke arasındaki "yakın ittifakı derinleştirmeyi" istediğini söyledi.
Başbakan Johnson, Biden'ın iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşmasına yeniden katılma kararı karşısında memnuniyetini dile getirdi.
İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede İran, Rusya ve Çin konuları üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu.
Joe Biden'ın göreve geçtikten sonra ilk konuştuğu lider Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmuştu.
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