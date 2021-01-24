Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Mutasyonlu koronavirüs bizi de endişelendiriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ruhani, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü salgınla mücadelesini takdir ederek, "COVID-19 kaynaklı ölümlerin ne zamana kadar süreceği bilinmiyor. Korona ile mücadelede elde edilen kazanımlardan dolayı halkımıza ve sağlıkçılarımıza minnetarız.” dedi.

Ruhani'den 'mutasyonlu koronavirüs' uyarısı

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Günlük vefat sayısındaki azalma durumun iyi olduğunu göstermez. Günde 70 kişinin hayatını kaybetmesi az bir rakam değil. Bu konuda ülke genelinde düzenli bir düşüş eğilimi vardı. Ancak bazı eyaletlerde düşüş eğilimi durdu. Bu endişe verici olabilir. Mutasyonlu virüsün dünyanın başka yerlerinde de görülebileceğine dair endişeler var. Son günlerde Güney Afrika'da da görülen mutasyonlu koronavirüs bizi de çok endişelendiriyor. Dikkatli olmazsak mutasyona uğramış yeni virüs bize bulaşabilir." ifadelerini kullandı.

COVID-19 aşılama programı

Cumhurbaşkanı Ruhani COVID-19 aşılama programı hakkında, "Aşılamanın Şubat ayında başlatılması için tüm çalışmalar yapılıyor, bu uygulama bizim için çok önemli." açıklamasında bulundu.

Zarif Pazartesi günü Bakü'ye gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif’in Pazartesi günü üst düzey bir heyetin eşliğinde Azerbaycan'a gideceğini bildirdi.

Zarif'in Azerbaycan'ın ardından Türkiye, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan’a gideceğini duyuran Hatipzade, Zarif’in bölge ziyareti kapsamında mevkidaşlarıyla görüşeceğini söyledi.

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde Kafkasya'daki son gelişmeler ve bölgede barış ve istikrar için yapılan projeler masaya yatırılacak.

İran'da günlük vefat sayısında düşüş devam ediyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 69 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 207 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 294'e, vaka sayısının da 1 milyon 367 bin 32'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 106'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 158 bin 475'e ulaştığı bilgisini verdi.