Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Müzakerelerin yeniden sürdürüp sürdürülmeyeceği ABD'ye bağlı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, nükleer anlaşma ile ilgili NBC News’e verdiği mülakatta, “Bu konu tamamen Biden hükümetine bağlıdır” dedi.

Taht Revançi İran’ın müzakerlerin yeniden sürdürülmesi için atacağı adımlar hakkında, “Top ABD’nin sahasında. ABD, 2018 Trump yönetimi döneminde anlaşmadan çekildi; Bu nedenle, yeni hükümetin önceki yönetimin perde arkasındaki politikasını izleyip izlemeyeceği ya da yeni bir sayfa açmak isteyip istemediğine karar vermek ABD'ye kalmıştır” ifadesini kullandı.

Taht Revançi, ABD’nin taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da yükümlülüklerine döneceğini söyledi.

İran Dışişler Bakanı Zarif Moskova'ya gitti

kili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere dün Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Moskova’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Zarif burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kafkasya ülkelerine yapılan bölgesel ziyaretin en önemli hedefi altı taraflı bölgesel işbirliği kurmaktır" dedi.

Zarif’in Moskova ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek nükleer anlaşma, ikili ilişkiler, Dağlık Karabağ meselesi ve bölgesel gelişmeleri ele alacağı bekleniyor.

Dağlık Karabağ bölgesinde istikrar ve barışı güçlendirmenin yollarını incelemek ve kuzeydeki komşularla ekonomik işbirliğini geliştirmek Zarif'in Moskova ziyaretinin diğer amaçlarıdır.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 560'a, vaka sayısının da 1 milyon 385 bin 706'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 38'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 177 bin 367'ye ulaştığı bilgisini verdi.

İran ve Rusya bilgi güvenliği alanında anlaştı

İkili ilişkileri görüşmek üzere Moskova’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede İran ile Rusya Federasyonu arasında bilgi güvenliği alanında işbirliği konulu anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma uyarınca İran ve Rusya Fedrasyonu bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak işlenen suçlarla mücadele, ulusal ve uluslararası güvenliği sağlamak için bölgesel ve uluslararası forumlarda işbirliği yapacak.