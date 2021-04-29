Alman Dışişleri Bakanı'ndan Pakistan'a sürpriz ziyaret

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın web sayfasında yer bilgiye göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, bugün İslamabad'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Bu görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere koronavirüs salgınıyla mücadele, Afganistan'daki son durum ile bölgesel ve uluslararası konular ele aldı.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, Pakistan’ın huzurlu ve istikrarlı bir Afganistan’a verdiği kararlı destekleri ve Afgan barış sürecine sağladıkları olumlu katkıları konusunda Alman mevkidaşına bilgiler sundu.

Kureyşi, Afganistan'da barışın tesis edilmesinin ticaret ve bölge ülkeleri için kazanç sağlayacağının altını çizdi.

Şah Mahmud Kureyşi ayrıca, yabancı güçlerin Afganistan'dan sorumlu bir şekilde geri çekilmesini vurguladı.

Almanya, Afganistan’dan askerlerini 4 Temmuz 2021 itibariyle geri çekmeyi planlıyor.