Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran ile Umman arasındaki ticari ilişkiler artacak

Bankacılık ve ticaret konularını görüşmek üzere Salı günü Umman'a giden İran Merkez Bankası başkanı Abdul Nasır Hemmeti, Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı Qays bin Muhammed el-Yusuf ile görüştü.

Hemmati, Umman'ın Tahran ile ticari ve bankacılık ilişkilerini ABD'nin azami baskısına rağmen sürdürdüğünü belirterek, Umman'ın İran için önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi.

Karşılıklı ticarette özel sektörünün kapasitesi ve işbirliğinin önemine değinen Hemmati, "Şu anda ABD'nin maksimum baskı politikası başarısız olmuştur. İran ve Umman arasındaki ilişkilerin uzun ve tarihi geçmişi göz önüne alındığında, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

Ummanlı yetkili de ülkesinin Tahran ile ticari ilişkilerini genişletmek için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Avrupalılar verdiği vaatlerini yerine getiremedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Nükleer anlaşma hakkında Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasında, “Günümüzde dünyada çocukları katleden cani bir rejim ve bölgedeki birkaç küçük ülke dışında herkes ABD’nin neden nükleer anlaşamdaki taahhütlerine dönmediğini söylüyor. Şimdi de Avrupalılar bizi eleştiriyor. İsteği olan biziz ve onlar bizden bir talepte bulunamaz” dedi.

Ruhani, “Avrupalılar verdiği vaatleri yerine getiremedi. Biz nükleer anlaşmadaki taahhütler konusunda sabırla bekleyerek bir yıl boyunca Avrupalıları dinledik ve onlar bir hafta, bir ay, iki ay daha söz vermeye devam ettiler. Bir yıldan sonra taahhütlerimizin bir kısmını askıya aldık ve onların dönmesi için iki ay süre verdik. Bu doğrultuda iki ay içerisinde tüm taahhütlerimizi askıya aldık.” ifadesini kullandı.

Zarif, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile görüştü

İkili ve bölgesel konuları görüşmek üzerie Erivan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile görüştü.

Bakanlar ilk önce başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkileri ile Dağlık Karabağ bölgesindeki son durum ele alındı.

Her iki Bakan, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Zarif'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ile de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Zarif, bölge gezisi kapsamında 25-26 Ocak tarihlerinde Azerbaycan ve Rusya'yı ziyaret etmişti.

İran'da 1 milyon 183 bin 463 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 91 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 608 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 651'e, vaka sayısının da 1 milyon 392 bin 314'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 24'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 183 bin 463'e ulaştığı bilgisini verdi.