Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında Tiflis'te bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Zarif, tüm alanlarda özellikle ticari ve ekonomik konularda karşılıklı ilişkilerin güçlenerek gelişmesini temenni etti.

Zarif, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından tüm tarafların çıkarları doğrultusunda bölgesel işbirliğine ilişkin Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan’daki görüşmeleri hakkında Gürcistan Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.

Fordu'daki nükleer faaliyetleri hedeflenen programdan hızlı ilerliyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün Fordu Nükleer Tesisi’nde yürütülen uranyum zenginleştirme sürecini yerinde inceledi.

Galibaf burada yaptığı açıklamada, “Bugün İran Meclisi'nin nükleer yasasının adım adım uygulandığına tanık oldum." dedi.

Fordu'daki nükleer faaliyetlerinin hedeflenen programdan daha hızlı ilerlediğini aktaran Galibaf, “Yasaya göre yılda 120 kg yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum elde edilmesi lazım. Bu konuda hedeflenen programın daha ilerisindeyiz. Bir ay içerisinde 17 kg zenginleştirilmiş uranyum üretilmiş.” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, nükleer endüstrinin yaptırımların kaldırılması yönünde atılan büyük bir adım olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye'ye önemli ziyaret

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.

Twitter'dan da paylaşılan açıklamada ​"Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, bölgesel ziyareti kapsamında Azerbaycan, Rusya, Ermensitan ve Gürcistan üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 527 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 736'ya, vaka sayısının da 1 milyon 398 bin 841'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 18'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 189 bin 975'e ulaştığı bilgisini verdi.