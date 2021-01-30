Karabağ'da Rus-Türk ortak merkezinin açılışı yapılacak

Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından beri Türk ve Rus heyetleri merkezin kurulumu için ortak çalışma yaparken, bugün itibarıyla kurulumu tamamlanan merkezde Türk ve Rus subaylar resmen göreve başlamaya hazırlanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Rus Barışı Barış Gücü subaylarının Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinde bulunan Türk-Rus Ortak Merkezi’ne hareket ettiği duyuruldu. Türk ve Rus subaylarının ortak göreve başladıktan sonra Hankendi’deki Rus Barışı Koruma Merkezleri’ni, askeri birliklerin durumunu, merkezi çalışmaların işlevlerini ve icra edilen görevlerin yakından takibi gibi çalışmaları izleyeceği ifade edildi. Aynı zamanda Türk ve Rus tarafının ortak çalışmasında İnsansız Hava Araçları (İHA) ile bölgede denetlemelerde bulunacağı aktarıldı.

Ağdam'daki Tük-Rus ortak merkezi 4 hektarlık bir alana kurulurken, merkezde 65 prefabrik oda, 2 tarafın da ortak kullanacağı gözlem merkezi, brifing salonu, 100 kişilik yemekhane ve tıp merkezi de bulunuyor. Gözlem merkezinde 4 adet gözlem kulesi yer alıyor. Türk-Rus ortak merkezinin güvenliği ise Azerbaycan ordusu tarafından sağlanacak.

Merkezin Türk heyetini Tümgeneral Abdullah Katırdı, Rus heyetini ise Tümgeneral Viktor Ferokenko komuta ediyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den ve 1 Aralık'ta Laçın'dan çekilmişti.

Kaynak: Haber Global