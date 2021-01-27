Zarif, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile görüştü

İkili ve bölgesel konuları görüşmek üzerie Erivan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile görüştü.

Bakanlar ilk önce başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkileri ile Dağlık Karabağ bölgesindeki son durum ele alındı.

Her iki Bakan, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Zarif'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ile de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Zarif, bölge gezisi kapsamında 25-26 Ocak tarihlerinde Azerbaycan ve Rusya'yı ziyaret etmişti.