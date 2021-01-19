İran Ordusu'nun “İktidar-99” isimli önemli tatbikatı başladı

İran Ordusu Kara Kuvvetleri’nin “İktidar-99” isimli önemli tatbikatı İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay komutanlarının huzurunda ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyılarında başladı.

Tatbikat Şiraz'ın 55. Havadan Tugayı ve 65.Havadan Özel Kuvvetler Tugaylarının katılımıyla düzenlendi.

Ordu hava kuvvetlerinin saldırılara karşılık verme kabiliyetine hazır olup olmamadığını değerlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikatta kullanılacak tüm taktikler yerli ve ordunun yapısına uygundur.