Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'da COVID-19'a karşı aşılama süreci başladı

İran Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı planlama çerçevesinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılama süreci başladı.

Ülkede ilk aşı Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin oğlu Parsa Nemeki'ye yapıldı.

Aşılama uygulaması bugün ülkedeki 635 hastanede yapılacak.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son günlerde Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, aşılama ile ilgili önceliğin sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların olduğunu belirtmişti.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ilk partisini İran’a taşıyan uçağın 4 Şubat'ta başkent Tahran’a ulaştığı bildirilmişti.

Son günlerde İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Rus yapımı Sputnik V koronavirüs aşısı için acil kullanım izni verildiğini duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 'İslam Devrimi' mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İslam Devrimi Zaferinin 42'inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada, "Küresel baskı, savaş tehdidi, ekonomik ve siyasi yaptırımlar, bilimsel gelişmeyi engellme politikası, psikolojik savaş ile iç ve dış mihrakların komplolarına rağmen İslam Devrimi eskisinden daha canlı ve güçlü biçimde ilerlemektedir." denildi.

Emperyalizm ve küresel istikbarle mücadelede büyük başarılar kazanan İran İslam Cumhuriyeti’nin bu konuda dünya için örnek olduğu kaydedilen açıklamada, İslam Devrimi Zaferi sonrası dönemde ülkenin çeşitli alanlarda önemli kazanımlar elde ettiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı açıklamada, “Kimsenin ülkenin bağımsızlığına, ulusal güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yan bakmasına izin vermeyeceğiz.” ifadesine yer verildi.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

İran'dan Irak'a mahkum takası teklifi

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, bugün Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Ayetullah Reisi ayrıca, İran'ın Irak ile kapsamlı mahkum takasına hazır olduğunu aktardı.

Reisi'nin Bağdat ziyareti kapsamında iki ülke arasında adli işbirliği anlaşması imzalandı.

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam Bağdat havalimanında yaptığı açıklamada, Irak ziyareti kapsamında Şehit General Kasım Süleymani suikastının hukuki sürecini takip edeceklerini belirtmişti.

İran'da 1 milyon 266 bin 518 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 640 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 625'e, vaka sayısının da 1 milyon 481 bin 396'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 762'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 266 bin 518'e ulaştığı bilgisini verdi.