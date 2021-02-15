Hollandalı İşçi Partisi'ne hacker saldırısı

Hollanda'nın sosyal demokrat İşçi Partisi (PvdA) Cumartesi günü resmi internet sitelerinin sanal saldırıya uğradığını duyurdu ve saldırının dış kökenli olduğu kaydedildi.

PvdA'nın sitesine bir süre erişim sağlanamazken gelişmeye ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu Üyesi Hollandalı vekil ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri saldırının arkasında "Türk hackerların" olduğuna ilişkin bir mesaj paylaştı.

Piri mesajında saldırıyı üstlenen 'Anka Neferler Tim'in açıklamalarını da paylaştı. Türk hacker grubunun açıklamasında Boğaziçi olaylarına ve Selahattin Demirtaş'a sahip çıkıldığı için bu saldırının gerçekleştirildiği belirtiyor.

Süleyman Soylu tepki vermişti

Piri geçtiğimiz hafta "Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye’deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için" şeklinde bir tivit atmış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu tiviti alıntılayarak Piri’ye "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek" şeklinde cevap vermişti.

Kaynak: Euronews