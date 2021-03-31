Nasrullah'tan Suudilere "Yemen savaşını durdurun" çağrısı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, merhum Şeyh Ahmed Ez-Zeyn'in vefatının 40. günü münasebetiyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Lübnanlı alim merhum Şeyh Ahmed Ez-Zeyn'in çalışmalarını takdir eden Nasrullah, merhum Şeyh Ez-Zeyn'in direniş için örnek bir kişi olduğunu söyledi.

Şeyh Ahmed Ez-Zeyn'in Filistin’in büyük destekçisi olduğunu anlatan Hasan Nasrullah, şunları kaydetti:

“O merhum İran'daki İslam Devrimi'ni başından beri desteklerdi. Aynı zamanda Filistin davasını özel olarak savunur ve bölgedeki Amerikan-Siyonizm projesiyle mücadele gerektiğine vurgu yapardı. Suriye'nin hedef alınmasının Filistin ve direniş için olduğunu da Şeyh Ahmed Ez-Zeyn çok iyi bilirdi."

Yemen'deki son durum

Seyyid Hasan Nasrullah, Yemen'deki son duruma dair, "Masum Yemen halkına karşı yeni bir medya savaşı başlatıldı ve Suudilerin Yemen'deki savaşı durdurmak istediği, ancak Ensarullahın buna karşı çıktığı iddia ediliyor. Yemenlilere sunulan plan, savaşın durdurulması değil, sadece ateşkesin sağlanması ve Yemen’deki limanlar, havalimanları ve giriş noktaları üzerindeki kuşatmanın devam etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yemenlilerin kendilerine sunulan plan ile büyük bir hile yapıldığını anladıklarını söyleyen Nasrullah, “Onlar direniş ve siyaset konusunda yetenekli olduğu için düşmanın planına inanmadılar. Suudiler ve Amerikalılar zamanlarını boşa harcamamalıdırlar, çünkü foyaları ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Suudi yetkililere seslenen Hasan Nasrullah, "Yeni oyununuzu Yemenliler anladığı için vaktinizi boşa harcamadan savaş ile kuşatmayı durdurun." dedi.

Yüzyılın Anlaşması

Hasan Nasrullah, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Yüzyılın Anlaşması'nın Filistin halkının direnişi ile büyük bir çöküşe uğradığını ifade ederek, "Trump mahvoldu. Netanyahu da zor durumda ve iç krizle uğraşıyor. Rejimin seçimleri de bunu gösteriyor." diye konuştu.

'İran yaptırım aşamasını atlatıyor'

Hizbullah lideri, İran hakkında, "En yoğun kısıtlamalar ve günlük savaş tehditleri altında olan İran savaşa boyun eğmedi. Şimdi de asla gerçekleşmeyecektir. İran yaptırım aşamasını atlatıyor, sahip olduğu gücü bunu kanıtlamıştır." diye konuştu.