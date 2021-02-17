Biden: Donald Trump hakkında konuşmaktan yoruldum

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'de canlı olarak yayınlanan programa katılarak salonda bulunan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında aklanmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Biden, artık Trump'ı geride bırakmaları gerektiğine işaret ederek, "4 yıl boyunca tüm haberlerde Trump vardı. Gelecek 4 yıl boyunca tüm haberler Amerikan halkı hakkında olacak. Trump hakkında konuşmaktan yoruldum" dedi.

Trump'a yönelik açılması muhtemel herhangi bir davaya Adalet Bakanlığının izin verip vermeyeceği konusunda Biden, Trump'la ilgili dava konusunda kendisinin değil, Adalet Bakanlığının karar vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, Çin'le birçok alanda rekabet ettiklerini hatırlatarak, insan hakları ve demokrasi konusundaki kaygılarını Pekin'e iletmeye devam edeceklerini vurguladı.

Trump dönemindeki mülteci politikalarını da eleştiren Biden, ülkedeki 11 milyon yasa dışı göçmenin kademeli şekilde vatandaşlığa geçirilmesine yönelik süreçleri işleteceklerini ve Trump döneminde 5 bine kadar indirilen mülteci kabul limitini yeniden 125 bine çıkaracaklarını söyledi.

Kaynak: Sputnik