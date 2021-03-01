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1 Mar 2021 09:36

Yemen ordusu:

Suudiler askeri operasyonun durdurulması için yalvarıyor

Suudiler askeri operasyonun durdurulması için yalvarıyor

Yemen Silahlı Kuvvetleri Ortak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ali el-Muşekli, “Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri askeri operasyonların durdurulması için yalvarıyor” dedi.

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Ortak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ali el-Muşekli, kuvvetlerinin zaferin eşiğinde olduğunu açıkladı.

El-Muşeki, “Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri askeri operasyonların durdurulması için yalvarıyor” dedi.

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti dün Al Mayadeen kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’daki hedeflere yönelik operasyonlara değinerek, Yemen füzelerinin Suudi Arabistan'ın derinliklerinde hedeflerini vurduğunu ve Riyad'ın Yemen füze gücünü hedef alamadığını fark ettiğini söyledi.

Bahiti, son operasyonun önceki operasyonlardan daha farklı olduğunu ve önemli hedeflerin vurulduğunu ifade etti.

News Code 1892833

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