Suudiler askeri operasyonun durdurulması için yalvarıyor

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Ortak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ali el-Muşekli, kuvvetlerinin zaferin eşiğinde olduğunu açıkladı.

El-Muşeki, “Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri askeri operasyonların durdurulması için yalvarıyor” dedi.

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti dün Al Mayadeen kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’daki hedeflere yönelik operasyonlara değinerek, Yemen füzelerinin Suudi Arabistan'ın derinliklerinde hedeflerini vurduğunu ve Riyad'ın Yemen füze gücünü hedef alamadığını fark ettiğini söyledi.

Bahiti, son operasyonun önceki operasyonlardan daha farklı olduğunu ve önemli hedeflerin vurulduğunu ifade etti.