İranlı kadın oyuncuya Kanada'dan ödül

Mojan Kürdi, Nevid Nikhah Azad'ın yönetmenliğini yaptığı "Teneffüs Vakti" adlı kısa filmdeki rolüyle bu sene 33'üncüsü Kanada'da düzenlenen Uluslararası Living Skies Student Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

"Teneffüs Vakti" , Emir Şahab Rezeviyan yönetimindeki "Hilaj" Film ve Film Araştırma Okulu adına bu festivalde yarıştı.

İlk kez Akademi Ödülleri onaylı festivallerden biri olan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nin Panorama bölümüne katılan "Teneffüs Vakti" daha önce ABD'deki 19. "Garden State" ve 18. Oxford Film Festivalinin yanı sıra Macaristan'daki Faludi Festivali'nde sinemaseverlerle buluşmuştu.

Uluslararası Living Skies Student Film Festivali, 4-6 Mart tarihlerinde korona salgını nedeniyle canlı olarak internet üzerinden düzenlendi.

Bu kısa filmde Mojan Kürdi, Reyhaneh Nabi Yan, Nilufar Şukuhiniya ve Ghazal Halili rol almaktadır.