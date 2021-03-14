Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani: Ülkede aşılama süreci hızlanacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, dördüncü dalga tehlikesinin ortadan kalkmadığını vurgulayarak, “Şu ana kadar özen gösterilerek protokoller yerine getirildi. Ülkede 4’üncü dalgaya girmedik; ancak her an bununla karşılaşabiliriz. Özellikle Nevruz Bayramı döneminde çok dikkatli olmalıyız” dedi.

Önümüzdeki günlerde ülke genelinde devam eden aşılama sürecinin hızlanacağını aktaran Ruhani, bunun halk için güven verici olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, korona salgınının üretimi durduramadığını ifade ederek, “Üreticilere, işletmecilere ve esnafımıza üretimi bir gün dahi durdurmadıkları için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Zarif'ten AB yetkilisi Josep Borrell'e eleştiri mektubu

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e eleştiri mektubu yazdı.

İran nükleer anlaşması konusunda Avrupa Birliği ve ABD'nin tutumunu eleştiren Zarif'in kaleme aldığı mektupta, diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getireceği vurgulandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 802 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 142'ye vaka sayısının da 1 milyon 739 bin 360'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 836'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 485 bin 179'a ulaştığı bilgisini verdi.