'AKP'ye oy vermeyeceğini' söyleyen CHP ve HDP'lilerin oranı kaç?

MetroPOLL araştırma şirketi son yaptığı ankette CHP'lilerin yüzde 60,4'ü "asla AK Parti'ye oy vermem" derken AK Partili seçmenlerin yüzde 30'u "CHP'ye oy vermem" cevabını verdi.

Şirketin kurucusu Özer Sencar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı sonuçlara göre İYİ Partili seçmenlerden "AK Parti'ye oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 47,8 olurken "İYİ Parti'ye oy vermem" diyen AK Partililerin oranı yüzde 1'de kaldı.

AK Partililer arasında en fazla oy vermem denilen parti yüzde 38,4 ile HDP olurken MHP'ye oy vermem diyenlerin oranı yüzde 1,9 oldu.

CHP'lilerin yüzde 14,3'ü HDP'ye oy vermem derken HDP'lilerin yüzde 64,1'i AK Partiye, yüzde 13,1'i CHP, yüzde 2,8'i CHP'ye, yüzde 1,5'i de İYİ Parti'ye asla oy vermeyeceğini söyledi.

MHP'lilerin yüzde 59,2'si HDP'ye oy vermem derken, yüzde 17,3'ü CHP'ye, yüzde 6,5'i AK Parti'ye asla oy vermeyeceğini söyledi.

Kaynak: Euronews