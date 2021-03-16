Ayetullah Hamanei'den Beşar Esad'a "geçmiş olsun" mesajı

Ayetullah Hamanei'nin "geçmiş olsun" mesajını Devrim Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub'a iletti.

Velayeti, Deyyub ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Devlet Başkanı Beşar Esad güçlü ve cesur bir liderdir ve geçtiğimiz yıllarda dayatılan asimetrik savaşın tüm saldırı ve komplolarına direnişiyle Suriye’nin bağımsızlığının korunmasında çok değerli ve önemli bir rol oynamıştır.” dedi.

Velayeti, “İslam Devrimi Lideri'ne göre Esad seçkin bir kişidir ve ülkesinde, bölge ve direniş düzeyinde övgüye layık büyük liderlerden biridir." ifadesini kullandı.

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi de, Ayetullah Hamanei'nin muhabbet dolu mesajını ve desteğini takdir ederek, Suriye Devlet Başkanı'nın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini kaydetti.

Beşar Esad ve eşine yapılan koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucu pozitif çıkmıştı.