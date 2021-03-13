Ensarullah'tan ABD'nin ateşkes teklifine ret

Yemen Ensarullah Hareketi siyasi ofis üyesi Abdul Malik al-Ajri, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in sunduğu ateşkes planına ilişkin Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “ABD temsilcisi, savaşı durdurmak için önerilerde bulunarak Ensarullah'tan buna yanıt vermesini istedi” dedi.

Abdul Malik al-Ajri paylaşımında, ABD’nin işgalci Suudi koalisyonunun ateşkes için şartlarını empoze ettiğini belirterek, “Washington’un sunduğu ateşkes planı Riyad’ın lehinedir. Dolayısıyla Sana bu tür önerileri kabul etmeyecektir.” ifadesini kullandı.

Al-Ajri’nin attığı tweette ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Gerçek şu ki, ABD temsilcisinin öneri olarak adlandırdığı şey Suudi Arabistan'ın ateşkes şartlarıyla aynı. Lenderking bunu bilmelidir ki eğer bu tür öneriler kabul edilebilir olsaydı doğrudan Suudi Arabistan'ın teklifini kabul ederdik ve bunları anlatmak için Amerikan temsilcisine gerek yoktu.”

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking, Yemen'de kötüleşen insani duruma doğrudan çare olacak maddeler dahil olmak üzere, ülke çapında ateşkes için bir planı olduğunu ve planın Ensarullah'a sunulduğunu açıklamıştı.