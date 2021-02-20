Yemen Ensarullah Hareketi: Marib'de ilerleyiş sürüyor

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti, Al Mayadeen TV kanalına verdiği açıklamada Marib cephe hattındaki son durumu değerlendirdi.

Bahiti, gönüllü halktan oluşan güçlerin Marib'deki ilerleyişinin sürdügünü belirterek, "İşgalci ülkeler savaşı tüm cephelerde durdurmayı kabul ederse, biz de savaşı durduracağız. Şu anda Suudi koalisyonunun komutanları Marib'de bulunuyor. Savaşı kazanacağımızdan eminiz." dedi.

Muhammed Bahiti, "İşgalci ülkeler savaşı tüm cephelerde değil, sadece yenildikleri cephelerde durdurmak istiyor." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.