Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'a karşı düşmanlıklara misilleme yapacağız

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur Mehr News’e verdiği demeçte, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin “Dinleri ne olursa olsun, bize düşman olmayanlarla düşmanlığımız yok” ifadesine değinerek, “Devrim Liderimizin ifade ettiği gibi İran’a düşman olmayan hiçbir ülke ile düşmanlığımız yok; aksine onlarla dostluk yoluyla ilişki kuruyoruz” dedi.

Zünnur, "İran’a karşı ana düşmanlık eksenini sulta düzeni oluşturuyor; ABD bu sulta düzeninin omurgasıdır ve Avrupa troikası onun taraflarıdır; Kanada ve Suudi Arabistan gibi ülkeler bu omurganın kaslarıdır ve onlara yardım ediyorlar. Diğer ülkelere böyle bakmıyoruz, bu yüzden dünya ülkelerine detaylı bakmamız gerekiyor ve tüm ülkeleri tek gözle değerlendiremeyiz” şeklinde konuştu.

Bölgede İran'ı yenmek için gerginlik çıkarılıyor

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bakanlığın üst düzey yöneticilerinin koferansında yaptığı konuşmada, “Bu yıl bütün sınırlamalara ve tehlikelere rağmen, savunma sanayinde önemli ilerlemeye tanık olduk” dedi.

İran’ın son yıldaki özel konumunda dikkati çeken Tuğgenral Hatemi, “Trump liderliğindeki ABD yönetimi son yılda İran'a azami baskı uygulamak için elinden geleni yaptı, ancak sonunda iktidardan bir kenara konuldu” ifadesini kullandı.

Irak'taki hükümet değişikliği, General Kasım Süleymani ve İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade suikastı, Lübnan’da direniş cephesine karşı atmosfer yaratmak, yabancı güçlerin Suriye’ye müdahalesi, Yemen’in mazlum halkına karşı savaş, Afganistan'da İran'a karşı bir atmosfer oluşturmak, Arap ülkelerinin Siyonist Rejimle ilişkilerini normalleştirmesi, ABD'nin İran'a silah yaptırımlarını genişletme çabaları dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel olayları değerlendiren Tuğgenral Hatemi, “Bu eylemlerin çoğu İran’ı yenmek amacıyla yapılmış ve yapılmaktadır. Ancak sonunda düşmanların uğursuz komplolarının başarısızlıkla sonuçlandığını, aynı zamanda bölgedeki durumun ABD ve müttefiklerinin aleyhine olduğunu gördük” ifadelerinde bulundu.

İran'da koronavirüs salgınında son 24 saat

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 530 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 581'e vaka sayısının da 1 milyon 778 bin 645'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 866'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 521 bin 377'ye ulaştığı bilgisini verdi.